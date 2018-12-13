數通法草案 政院︰未納修法

2018-12-13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天院會將通過規範假訊息「社會秩序維護法部分條文修正草案」等十多項修法議案，亞洲互聯網聯盟（AIC）大動作致函行政院長賴清德，反對進一步修正「數位通訊傳播法草案」，呼籲政院避免任意侵犯言論自由。據了解，由於數通法增訂社群網路業者對假訊息限時下架條款有爭議，行政院最後並未納入。

政院昨回應AIC，指假訊息問題相當嚴重，不得不進行規範，今天將通過的修法議案並無數通法草案，絕無傷害言論自由的情形。

總部位於新加坡的AIC，成員包括Facebook、Google、Amazon等業者，AIC致函賴揆表示，行政院十一日就數通法草案的說明，似已背離政院依循「馬尼拉中介者責任原則」所提出，並於去年十一月送至立法院審議的數通法草案版本所持的初衷，聯盟對此表示慎重關切。近日數通法修法令人不安的發展，顯示了台灣政府與產業間缺乏持續性的實質溝通，AIC擔心這對未來投資及產業開發並推廣新服務造成阻礙，更將影響台灣數位產業的未來發展。

AIC呼籲行政院，向立法院撤回原案，並讓行政院與所有關係人進行持續且暢通及合作的溝通。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政院這次「防制假訊息危害專案」所提修法，以及去年已經送立院審議的數通法草案，均遵守「馬尼拉中介者責任原則」中最重要的精神。去年送審的數通法草案第十六條規定，只有在平台業者收到權利人通知，或平台業者已經知道使用者在平台上的言論涉及侵權行為，即明知有違法行為，卻因故意或過失而沒有做出適當處置時，平台業者才需要對於使用者的侵權行為負有損害賠償責任。

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