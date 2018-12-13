友台文字納入年度決議案 歐議會挺台參與國際組織

2018-12-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會於當地時間十二日通過「共同外交暨安全政策（CFSP）」年度執行報告決議案，案中提到強化印太地區安全的重要性，並鼓勵兩岸迅速恢復對話，也重申支持台灣參與國際組織。外交部昨對此表示歡迎與感謝。

鼓勵兩岸恢復對話

歐洲議會繼九月通過「歐中關係」報告，呼籲歐盟及會員國全力遏止中國軍事挑釁台灣後，十二日在法國史特拉斯堡全會中，針對歐盟部長理事會向歐洲議會提交的「共同外交暨安全政策（CFSP）」年度執行報告，以四○一票贊成、一七三票反對、七十三票棄權表決通過決議案，支持台灣文字順利納入決議案中。

該決議案主要強調歐盟應強化一致的共同外交暨安全政策，尤其在面對中國及俄羅斯等國經濟及安全勢力崛起之際，應繼續遵循國際多邊主義及強化歐盟在全球治理的重要角色。

決議案也提及強化印太地區安全對歐盟及其會員國具重大利益，鼓勵兩岸迅速恢復對話，呼籲區域內包括東海及南海相關各方以和平方式解決歧見，並重申堅定支持台灣參與國際組織。

我駐歐盟代表曾厚仁表示，感謝歐洲議會及跨黨團議員共同提案及連署協助，明確表達支持台灣的態度，條文中納入鼓勵兩岸對話，也顯示出歐盟希望看到兩岸關係和緩。

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