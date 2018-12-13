潛艦國造 15歐美廠商願參與

2018-12-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全力推動「潛艦國造」案，如期程順利，首艘原型艦將於民國一一三年下水，將大幅提升我國不對稱、嚇阻戰力。立法院外交及國防委員會昨審查潛艦國造相關預算案，海軍參謀長李宗孝透露，現有近十五個歐美國際廠商願參與此案，盼立委支持，海軍保證該案不容任何弊端，如有，「從司令到所有參與人員全部移送法辦」。

根據國軍規劃期程，「潛艦國造」案目前正進行合約設計，明年三月起進行細部設計，第一階段設計工作最快於民國一○九年完成。

國防部長嚴德發昨列席立法院外交及國防委員會參加預算審查會前受訪重申，潛艦國造案是我國防衛作戰關鍵戰力，海軍爭取十多年才有如此進展，盼立委、國人支持。

朝野立委相當關注「潛艦國造」相關預算，並提出多項疑問。李宗孝昨說明相關預算時表示，現有近十五家歐美大廠有相當意願參與潛艦國造，亦關注我國國會對預算的支持程度。

李宗孝強調，軍方對全案預算皆「實支實付」，做好把關與風險控管，保證該案不容許有任何弊端。

海軍也表示，目前大環境與時機均對我「潛艦國造」有利，美國國會亦支持川普政府，同意簽署行銷許可證，並同意洛馬、雷神TAA（Technical Assistance Agreement，技術協助協議）輸出，其他廠商亦向美政府申請中。

飛彈突擊艇明年預算 立委砍半

此外，國防部明年編列跨十一年度預算，將建造六十艘四十五噸級微型飛彈突擊艇，預算總額高達三百一十六億餘元。立院外交及國防委員會昨審查預算時，朝野立委質疑，軍方未完成原型艦設計、建造與驗證，貿然編列長期預算，因此將該案明年四．六億餘元預算刪減二億元，待原型艦設計、驗證與測試通過向立院報告後才能啟動量產。

根據軍方的規劃，四十五噸級微型飛彈突擊艇雖比照一百八十六噸級光華六號飛彈快艇，搭載雄風二型反艦飛彈，但兩者定位不同。軍方認為，如台灣在戰時陸路交通中斷，機動飛彈車無法前往指定作戰位置時，微型飛彈突擊艇仍可藉由海路跨區執行任務。

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