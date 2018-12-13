楊家駿千字文回應︰公私兩全 最難

2018-12-13

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署長楊家駿遭媒體爆料公器私用後遭調職，他昨天早上與下午兩次召開記者會並發「千字文」澄清。他引經據典說，「君子不以私害公，不以家事辭王事」，聲稱「公私兩全」是公務員最大的困難。對於內政部調整他職務，他則表示尊重。

楊家駿說，以往公務巡視，同仁很自然、順道引導他去各地景點，「關山日落坦白講我也不知道」。他認為移民署要多做國際交流，需要了解各地的「奇人奇事」，更能推廣到國際上。他十分感謝妻子能夠陪同他出席公務行程，甚至還說許多公益活動都是他妻子在幫忙。

楊家駿指出，為全面掌握新住民、外籍移工與移民署各地駐在人員的需求，他只能利用例假日去參加各類活動；他認為出席活動時攜伴不僅能顧及外交禮儀，也能為活動加分，因此都拜託妻子隨他同行。

外界批評他妻子搭公務車、跟同仁吃飯，楊認為，他與妻子外出很少接受移民署人員招待，「難不成，我要太太另外搭計程車隨行？還是吃飯時她必須另外坐一桌，再很矯情地讓她自己買單？」

「移民署需要了解各地奇人奇事」

不過，楊家駿屢遭投訴，稱他作風跋扈，令部屬吃不消。有人稱他批示公文字跡潦草如「鬼畫符」，部屬根本看不懂；過去有人再去請示，但不是被罵臭頭，就是被楊不發一語盯著看，久而久之部屬不敢再問，只能每天組成「猜字小組」研究「鬼畫符」。楊對此回應，他擔心部屬看不懂，因此會交代秘書用鉛筆註記。

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