日皇華誕 蔡總統首次賀電 賴揆親臨台北酒會 日、台同聲：堅持繼續合作

2018-12-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本昨舉行平成年代最後一次天皇華誕慶祝酒會，蔡總統首度致發賀電，行政院長賴清德也首次以院長身分出席，表達期盼台日關係「不因任何意外事件受到絲毫影響」的誠意。日本駐台代表沼田幹夫亦對日台關係發表正面看法說，即使對公投結果感到遺憾，但日本作為「台灣真正的友人」，將堅持繼續合作的決心。

明仁天皇將於明年四月卅日退位，日本台灣交流協會昨晚為明仁天皇舉行退位前最後一次華誕慶祝酒會，場面熱鬧，蔡總統與副總統陳建仁首度致發賀電，賴清德也首次以閣揆身分出席致意。台日關係協會會長邱義仁、前駐日代表許水德與獨派大老辜寬敏等均出席。

酒會司儀在會議中朗讀蔡總統賀電說，台日地緣相近，人民互動頻繁，各領域交流密切，期盼雙方在既有良好基礎上，持續深化兩國關係，共同增進人民福祉，維持區域和平穩定。

對日食公投結果感到遺憾

沼田幹夫︰日是台真朋友

沼田幹夫則回顧明仁天皇陛下即位後的卅年歷史說，日台雙方建立了「彼此關懷的命運共同體關係」，沼田幹夫也提及蔡政府執政後，日台關係在諸多領域均有偌大進展，包括逐年刷新紀錄的人員交流、各種備忘錄的簽署與花博中的合作等。而日前的選舉與公投結果震驚蔡政府，沼田說，日方對日食公投案結果也感到相當遺憾，但即使如此，為共創日台光明未來，日本作為「台灣真正的友人」，將堅持繼續合作的決心。

賴揆致詞時同樣提及台日關係中「患難見真情」的特點，他並衷心期盼台日兩國能在既有良好基礎上，持續加強外交、經貿、體育、文化、社會上的各種交流，「不因為任何意外事件受到絲毫影響」。

邱義仁則提到國際關係劇烈變化，日本在美中台中角色微妙。不過，日美台共享自由、民主、人權等普世價值，他深信日本必能克服困難，為日本、台灣及東亞地區帶來美好結果。

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