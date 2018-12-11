杯葛促轉會代主委 藍委翻桌

2018-12-11

〔記者謝君臨、陳鈺馥、張文川／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨審查促轉會明年度預算案，由促轉會代理主委楊翠列席報告，但國民黨立委認為促轉會在「張天欽事件」後未全面改組，楊翠非法代理，杯葛議事，甚至當場翻桌、拉楊翠坐的椅子，導致會議在十三分鐘內結束。民進黨立委表示，楊翠代理於法有據，強調不會停止做對的事情，將繼續審查。

楊翠事後在臉書發文，指辱罵、掀桌、拉椅都沒有驚嚇到她，她內心也沒有太大波瀾，只是有點錯愕，竟然在世界人權宣言七十週年的當天經歷這些，有點超現實。呼籲各界繼續支持促轉會，她和所有同仁也都會堅持下去，不會退縮。

國民黨團書記長曾銘宗主張必須回歸促轉條例第八條規定，主委、副主委需由行政院長提名後，送到立法院任命，行政院長沒有權力任命楊翠為代理主委，非法主委不可列席審查預算。

藍聲請停止楊翠人事遭駁回

不過，國民黨團先前向法院聲請「定暫時狀態假處分」，主張促轉條例未規定正副主委均出缺的代理制度，請求停止執行楊翠代理的人事命令；台北高等行政法院審理後認定黨團不具法人的法律人格，聲請人不適格，日前駁回聲請；可抗告。

台北高等行政法院也認定，促轉會是合議制的獨立機關，國民黨團未能舉證證明楊翠代理主委，會對黨團造成重大損害及有急迫危險，聲請缺乏理由。

黃煌雄籲找具公信力新主委

此外，促轉會前主委黃煌雄昨天在「促轉會浴火重生的路徑導引」一文表明，促轉會浴火重生的機會只有一次，主政者在心態上要認清並具備二要素，第一要有堅定的意志與決心；第二要有付出代價準備。黃煌雄建議政院應找一個具公信力新主委，「賦予全權，讓其組成新團隊」；對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas yotaka）表示，仍會以補缺方式處理，正在徵詢合適的正、副主委人選。

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