江丙坤病逝 享壽86歲

2018-12-11

〔記者吳欣恬、林良昇、呂伊萱／台北報導〕海基會前董事長江丙坤八日在台北市晶華酒店與友人聚餐時突然昏迷，送往馬偕醫院救治，經診斷為主動脈剝離，引發心肌梗塞，當晚裝上葉克膜維持生命跡象，手術後轉往加護病房觀察。馬偕醫院指出，江因年事已高等多重因素，不幸併發多重器官衰竭，他於昨晚七點安詳辭世。江丙坤享壽八十六歲。

據了解，江丙坤有心臟冠狀動脈疾病的病史，心臟有裝支架，研判上週六當晚氣溫驟降，聚餐酒酣耳熱之際，心臟血管再度堵塞。由於江年事已高，又合併有心臟冠狀動脈疾病，心臟血管比較脆弱，導致主動脈剝離。且此次心血管阻塞嚴重，心肌出現大面積壞死，生命跡象僅靠葉克膜維持，最後不敵多重器官衰竭而辭世。

江丙坤是南投縣草屯鎮人，赴日獲得東京大學農經博士學位，在國外派駐多年後，返台擔任國貿局長、經濟部長、經建會主委。二○○二年，江丙坤擔任國民黨不分區立委，並當選立法院副院長；二○○八年馬政府上台後，江丙坤接任海基會董事長，重啟兩岸交流，二○一二年九月辭去海基會董事長。

江丙坤在海基會董事長任內於政府授權下，與當時中國海協會長陳雲林召開兩會高層會談，簽署多項兩岸協議，包含開放觀光、包機直航、共同打擊犯罪等。其中，海峽兩岸經濟架構協議（ECFA）引發不小爭議及朝野激烈攻防。

前總統馬英九表示，江丙坤將海基會董事長的角色發揮得淋漓盡致，為兩岸制度化協商開創新局、樹立典範。馬辦表示，馬昨晚到江丙坤的病床前向他低聲道別。

陸委會也對江丙坤辭世致上深切的哀悼，指江前董事長任內對於促進兩岸協商、維繫兩岸關係的交流互動，全心全力，不遺餘力。海基會董事長張小月表示，江在兩岸關係中扮演關鍵角色。

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