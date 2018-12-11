政院：修法遏止「惡假害」 暫不立專法

2018-12-11

〔記者陳鈺馥、吳柏軒／台北報導〕網路社群平台假訊息不斷流竄，行政院正啟動修法要嚴懲打假，負責召集「防制假訊息危害專案小組」的政務委員羅秉成昨表示，行政院朝強化既有機制的方向，透過修改現行法律遏止「惡假害」不實訊息，不會去成立專責機關審查，暫時不立專法管制，不可以踩到言論自由紅線。

不踩到言論自由紅線

為避免假訊息危害社會，行政院週四院會將討論及通過十幾部法律修正草案，羅秉成指出，現有十三部涉及刑事責任相關法律，及六部與行政罰鍰相關法律。

羅秉成表示，假訊息的定義為「惡假害」，是指出於惡意、虛偽假造、造成危害，始有法律規範問責的必要性，而非政府毫無限制，什麼都要管。

羅秉成強調，德國有一部「社群網路執行強化法」，加重網路平台審查言論責任，若出現誹謗性或仇恨性言論，有人檢舉後平台須限時下架，否則最重可處五千萬元罰鍰，臉書公司為此在柏林增加七十幾名人力負責審查，台灣不會讓社群平台去審查，「德國不是我們要學習的對象！」

羅秉成指出，台灣的「數位通訊傳播法草案」沒有德國那種言論審查規定，行政院不會自找麻煩提這種政策，不會讓社群平台去做審查，「數通法」草案第十六條提及，平台業者經權利人通知，或知悉使用者涉及侵權行為，需移除或使他人無法擷取涉有侵權內容或相關資訊，或為「其他處置」。羅表示，所謂「其他處置」包含「下架」，加註警語或設有檢舉機制也可，只要平台依規定辦理，就會免責。

另在「公職人員選罷法」部分，草案條文提及，意圖使候選人當選或不當選，以文字…或他法散播謠言或不實之事，足以生損害他人者。羅秉成說，「網路」就是這邊所稱的「他法」，網路造謠行為比口耳相傳影響力大，罰責是否一致要再討論。

PTT創辦人促從傳播經濟手段對症下藥

面對假訊息衍生的亂象，台大批踢踢實業坊（PTT）及台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾認為，雖然印度有假新聞害Google志工被打死，台灣駐外人員也被假新聞逼死，但還是不應從平台或內容來判斷訊息真假。

杜指出，要解決假訊息，應打擊「偽薦證廣告行為」、「獎金鼓勵檢舉」、「揭發假造輿論金流和組織」等，從傳播經濟手段對症下藥，可用獎金鼓勵造假內部吹哨者舉報，當查明口碑行銷公司造假時，懲處接案金額的五十倍，並購買等值媒體效果來平衡造假消息，甚至可透過科技來分析社群網路用戶行為，抓出偽使用者。

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