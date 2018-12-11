台大新聞研究所教授王泰俐研究：假新聞確實影響投票

2018-12-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕九合一大選之前，台灣社會充斥各類「假新聞」，連美國在台協會（AIT）都罕見示警，恐影響選情；台灣大學新聞研究所教授王泰俐選後研究發現，假新聞確實影響選民投票結果，越無法判斷假新聞真偽的選民，越容易投票給國民黨候選人；呼籲學國外經驗，由政府、學者、公民等組成高級顧問諮詢委員會查核，以免台灣國安遭受影響。

王泰俐表示，九合一選舉首次被外媒關注「假新聞」議題，指出台灣有大範圍、具組織、具目的、被捏造的假新聞大量散布，甚至連平常低調的AIT都出面，可見大眾遭誤導的嚴重性。

無法判斷真偽 易投國民黨

王泰俐指出，為了研究台灣假新聞如何影響選舉，她選後花兩週時間緊急投入全國性調查研究，收集到一○六八件樣本，從網路聲量與影響力挑六個假新聞事件，詢問民眾對假新聞的看法，交叉比對選舉投票結果。

其中，影響最大的假新聞是「蔡總統坐裝甲車勘災」，有八成五民眾知道，但僅四成三在投票時知其造假，另一則影響重大的假新聞是「日本關西機場接送事件」，有七成八民眾知道，但僅五成知新聞造假，其他尚有「北漂青年競選影片」、「高麗菜農髮蠟哥下跪」、「李榮貴假帳號指控陳菊舞弊」、「蔡英文出租太平島給美軍」等。

王泰俐說，六則新聞中，前四則在選民投票行為上產生顯著影響，經交叉分析，無法辨識真假的選民政治傾向偏綠或偏中間。換句話說，有一半左右的選民（而且多數是綠色及中性選民）在「總統勘災態度傲慢，未能體會災民痛苦」及「外交單位對台灣旅客漠不關心」的認知下，投下神聖的一票。

初步分析顯示，越無法判斷假新聞真偽的選民，越容易投票給國民黨籍候選人，且這個傾向在綠色及中性選民間尤其明顯。

王泰俐認為，美國受假新聞侵害後，如今已特別制定專法，有嚴格刑罰懲處，歐盟則管制國安、仇恨類新聞，且不只媒體，也針對網路社群；她認為可仿歐洲由政府、第三方查核機構、專家學者、公民團體等共組高級顧問諮詢委員會等，投入假新聞防制。避免二○二○大選假新聞繼續充斥，影響選舉結果。

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