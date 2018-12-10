立委補選 綠白合？ 民進黨斥柯逼人就範 這不是合作

2018-12-10

〔記者郭安家、沈佩瑤、楊淳卉、林良昇、張菁雅／綜合報導〕台北市第二選區及台中市第五選區立委缺額補選，今起至週五受理登記。由於台北市長柯文哲擬推台北市政府觀傳局長陳思宇參選，外界關注白綠是否合作，但目前情勢顯示變數仍多，民進黨台北市黨部主委陳正德昨受訪認為，合作是大家談一談，但目前柯透過威脅恐嚇，要逼民進黨就範、退讓，這不是合作；難道二○二○立委選舉都要看柯的臉色才能提名？

柯：軍機瞬息萬變

外傳柯文哲要求陳思宇今天登記首日「搶頭香」，柯文哲昨受訪時未正面回應，僅指大家都在思考，藍綠白都在等對方出手。「反正到週五截止前，一切都是可以的，到時候再講，軍機瞬息萬變。」

陳思宇則表示，她目前沒有相關規劃，柯確實要她「做好準備」，但沒有明講是做好哪方面準備，一切都還在討論階段。

民進黨黨政人士強調，民進黨一定會推出自己的立委候選人。徵召人選協調小組上週已徵詢台北市議員何志偉、王世堅、顏若芳、王威中等人，據悉，協調小組也曾徵詢非民進黨籍人士，若最後獲徵召，則須加入民進黨。

談到白綠合作，陳正德表示，合作是談一談共推人選，「但他（柯）拿好幾個備案，從頭到尾要推自己人，是逼你（民進黨）就範。」（柯）那種方式「是叫你讓他，不是合作」，哪有人合作還要如此恐嚇威脅？柯還把北市府幕僚「學姊」黃瀞瑩擺在立委北投選區，打算PK現任立委吳思瑤，難道二○二○立委選舉都要看柯臉色才能提名？

中山大同區是國民黨艱困選區，國民黨鎖定該區議員陳炳甫，黨中央擔心陳被質疑「剛選上議員馬上選立委」，因此正由陳向支持者溝通，最快今天有結果。不過，與柯文哲友好的無黨籍議員陳政忠之女、親民黨不分區立委陳怡潔也考慮參選，讓該區成為藍綠白橘大戰。

台中市第五選區的部分，國民黨今上午將揭曉民調，決定由誰出線。民進黨方面則尚未確定人選。

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