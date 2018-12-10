1505政治受難者 撤銷罪名

2018-12-10

以泰雅Sbalay儀式

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不法，促轉會昨以泰雅族Sbalay儀式，隆重舉行「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，共一五○五位白色恐怖受難者的有罪判決公告撤銷；副總統陳建仁致詞代表政府向受難者表示，許多前輩等不到撤銷罪名這一天，政府仍應當排除任何障礙，洗淨加諸於名譽的不義罪名。

陳建仁強調，總統在十月五日第一波儀式提及「讓你們久等了」，經促轉會努力，這次共一五○五位撤銷罪名，其中有廿七名原住民受難者。

有27名原住民受難者

促轉會在原警總軍法處景美看守所舊址的白色恐怖景美紀念園區舉行儀式，以國家立場公開宣告政治受難者無罪，並邀泰雅族「人間國寶」林明福吟唱古調，且以Sbalay儀式精神，提醒社會追求真相、邁向和解。

據調查，第二波名單類型多元，包含綠島再叛亂案、新店軍監再叛亂案、台灣民主自治同盟叛亂案等。促轉會也邀上百名受難者及家屬參加儀式，並安排白恐受難者邱致明、家屬高白蘭、藍芸若上台致詞，與政府官方代表進行和解。

陳建仁表示，在二二八事件、白色恐怖中，許多年輕原住民為家鄉、為部落努力，當年卻遭受冤屈甚至被處決，家屬也遭很大羞辱，這是刻骨銘心的痛，許多前輩等不到撤銷罪名這一天，政府應排除障礙，將不公不義審判公告撤銷。

促轉會代主委楊翠提及，第二波撤銷公告儀式有四個重要意義，分別是以原住民為主題，彰顯歷史複雜性及多樣性，將受害概念擴及家屬；用泰雅儀式來追求真相，以達成「反省記憶」訴求；促轉會首度為過去未獲補償的受難者撤銷罪名。

促轉會調查，五名政治受難者為崔乃彬、羅財寶、黃添才、曾木根、藍春盛；楊翠談及，在威權統治時期，軍事機關、情治單位在執行偵訊或審判過程中，很多當時認為是合法，現在看來是不正當、不正義，促轉會通過審理後，依法公告撤銷罪名。

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