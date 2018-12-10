嚴懲假訊息 國安法列第二波修法

2018-12-10

首波十多部修法草案 政院週四院會通過

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年九合一選舉假訊息鋪天蓋地、衍生諸多亂象，政府正啟動修法嚴懲假訊息，內政部等多個部會共要修正十幾部法律，將在週四的行政院院會討論及通過。行政院政委羅秉成昨受訪強調，修法不會只有這一波，後續「國安法」修正可能列在第二波，更不排除有第三波修法。

羅秉成：不排除有第三波修法

據了解，針對遏止假訊息，政院由羅秉成召集的「防制假訊息危害專案小組」，已召集跨部會研商多時，第一波修法將在週四提報行政院院會通過，相關一整套修法包含「社會秩序維護法」、「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」、「災害防救法」、「傳染病防治法」、「氣象法」等十多部，各部會明天將把各修正草案送至政院。

「涉及散布不實訊息罪，要修的法律確實有十幾部！」羅秉成指出，現行多部法律都要進行檢討，包含構成要件內容明確化及責任是否合理，例如內政部要修正的「社會秩序維護法」，對於散布謠言過去是處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，新修正條文的法律效果是刪除拘留，改成可處三萬元以上、三十萬元以下罰鍰，同時明確化假訊息定義。

據悉，政府祭出嚴打假訊息的大修法，各部會所列管法律，本次無論有調或不調，都必須回報行政院以利彙整；政院也指示各部會，對於新類型不實訊息，各部會盤點是否新入法規範。

散佈不實災情造成傷亡 最高無期

羅秉成提及，「民用航空法」對散佈有炸彈等假訊息，造成意外或恐慌是要重罰，本次「災防法」也修正散佈不實災情造成傷亡，最高可處無期徒刑。至於金融法規原本就對假訊息採較重刑罰，可處三年以上、七年以下有期徒刑，所以各法法律效果輕重、刑期寬嚴等，會在行政院會討論及檢視。

羅秉成指出，「國安法」相關修正未列入這一波修法，後續可能會列入第二波修法，因為檢討修正是一波一波來，例如法務部要修「刑法」需會銜司法院溝通，所以會列入第二波，未來乃至第三波都有可能，計畫確定後才會對外公布。

此外，對於 「數位通訊傳播法草案」的相關內容，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，「數位通訊傳播法草案」已送立院審議，尚未完成三讀，對於政府可要求社群網站上的假訊息，若廿四小時不下架要罰，該草案條文現無「限時」下架規定，移除只是選項之一。

她表示，是否要強化平台針對違法言論限時移除、加註清晰警示訊息，及平台相關事實查核協力機制等事項，雖有相關討論及建議，目前尚未定案，政院尊重國會未來審議結果。

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