林宅血案檔案 促轉會盼移轉解密

2018-12-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會重啟調查林宅血案、陳文成命案，發現國安局握有從未曝光、列入機密的「林義雄宅滅門血案」檔案，將透過檔案徵集、解密方式，嘗試挖掘新線索。對於陳文成命案，促轉會也將從情治機關海外偵防運作，著手後續調查，還原國家機器如何監控陳文成。

30多年懸案 重啟調查

一九七九年十二月十日爆發美麗島事件，林義雄遭國民黨政府關押期間，一九八○年二月二十八日發生林宅血案，凶手血刃林家祖孫三人。該案發生三十多年來，歷經刑事局、調查局、監察院、高檢署多次重啟調查，案情均無突破。

促轉會表示，若能充分掌握案發時林宅受監控的程度，必然有助於案件調查，已廣泛徵集與林宅血案相關政治檔案，特別是「情治系統如何系統性監控政治犯」資料，試圖篩選能顯示政府對林宅實施監控的佐證，將與過去四次重啟調查所獲證據，相互勾稽比對。

據了解，為調查林宅血案，促轉會已向國安局、調查局、警政署、高檢署徵集檔案，以國安局檔案最為棘手，政治檔案凡冠上「機密」兩字也不得見光，促轉會正持續協商中，截至上月底止，國安局有一七六件檔案待移轉。

另一起迄今未破的陳文成命案，促轉會指出，首要任務是重行檢視警總當年約談真實性及合理性，除盤點人證清單、歷次證人陳述矛盾外，也函詢醫院有無陳文成診療紀錄、氣象局案發時氣象觀測資訊，協助研判證人陳述可信度。

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