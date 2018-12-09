2020怎麼配？吳沒意見、朱聽民意

2018-12-09

〔記者翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕二○二○總統大選，國民黨兩位熱門人選，黨主席吳敦義與新北市長朱立倫昨先後參加「新北市藥師佛文化節」，吳離場後，朱才抵達，兩人未碰面。兩人都被問到二○二○總統大選話題，吳敦義僅簡短回答「我沒有意見」；朱立倫則表示，國民黨一定要和民意站在一起，現在談「誰跟誰配」，是民眾不喜歡的老式宮廷政治或密室協商，應該要讓民意決定。

吳敦義昨先抵達會場，媒體追問他是否會與立委江啟臣搭配參選總統、副總統？吳敦義回說「我沒有意見」就走入會場；吳離開時又被問到︰「二○二○有很多人想參選，有沒有壓力？」吳僅說「謝謝」就匆匆上車。

朱立倫後來抵達，被問到對「朱吳配」、「江蔣配」（江啟臣、立委蔣萬安）的看法，他表示，國民黨人才濟濟，希望有更多新生代出來為民眾努力打拚，國民黨一定要跟民眾站在一起、符合民意的需求，現在如果談「誰跟誰配」，這又是老一套的宮廷政治，民眾不需要任何的宮廷政治或密室協商，應由民意決定國民黨該怎麼走，國民黨的改造非常重要。

朱立倫說，每一次的選戰，都是人民對政黨、政治人物的重新檢驗，國民黨的成功不能靠民進黨的失敗，民進黨的失敗也不代表國民黨的成功，國民黨必須非常努力、認真，回應民眾關心的議題，包括拚經濟、建設、民生、兩岸和平、兩岸繼續合作等，只有尊重民意且不斷努力，才能奠定國民黨未來勝利的基礎。

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