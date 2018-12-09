白玉蘿蔔講成白玉苦瓜 韓國瑜：兩者皆因我出名

2018-12-09

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長當選人韓國瑜昨出席美濃廣善堂白玉蘿蔔餐會，自我調侃說，選舉時他把「白玉蘿蔔」誤講成「白玉苦瓜」，結果讓白玉蘿蔔和白玉苦瓜都出名了，真是「歪打正著」。市府未來的責任，是將優良的地方農產品外銷出去，而且所有中間商人都不可以碰，這樣才能提高農民收入、保障消費者，他一上任就會馬上採取行動。 美濃廣善堂昨舉辦白玉蘿蔔餐會，韓國瑜到場向支持民眾致謝，由於現場群眾和韓粉過於熱情，韓被團團圍住要求握手、拍照，現場一陣混亂。

韓國瑜致詞時不忘自我調侃說，選舉時他把白玉蘿蔔誤講成白玉苦瓜，結果讓白玉蘿蔔和白玉苦瓜都出名了，真是「歪打正著」。他表示，此次選舉，全台灣、全世界都在看高雄，我們要趁此機會把整個高雄衝起來。

韓說，美濃鄉親只要專心種植農作物，把最好的產品種出來，市府會配合地方議員將東西賣出去，將優良的地方農產品外銷出去，這是市府未來的責任。他強調，市府未來最重要的是，所有中間商人都不可以碰，只有市府、農漁會和生產者，中間沒有其他的，這樣才能提高農民的收入，保障消費者吃到價格合理的農產品，他一上任就會馬上採取行動，為農漁民找外銷訂單。

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