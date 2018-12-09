侯小內閣求穩健 外界料異動不大

2018-12-09

〔記者何玉華、葉冠妤／新北報導〕新北市長當選人侯友宜選後與家人旅行，在連續七天沒有公開行程後，昨到板橋區慈惠宮、接雲寺參拜。對於未來市府團隊的人事布局，他仍未鬆口，只強調市政工作會讓市民有感；外傳選戰對手蘇貞昌可能接任閣揆，侯說，如果蘇當行政院長，他未來列席行政院會時，兩人是「人生的不解之緣」。

若蘇接閣揆 侯：人生不解之緣

侯友宜沒有透露這七天的去向，但指這段期間也思考人事布局，以穩健務實、實事求是、認真打拚及團隊精神做為用人原則，要讓市民對市政推動有感；至於何時公布市府團隊名單？他說，時間到了就公布，「大家不用擔心，不用替我煩惱這麼多啦！」

據了解，侯友宜選後與新北市長朱立倫已討論過市府人事布局，由於朱立倫可能會角逐二○二○總統大選，多位「朱立倫人馬」會跟著輔選，侯友宜對此表達尊重。目前傳出可能跟隨朱立倫拚大選的人包括︰曾任國民黨秘書長的副市長李四川、新聞局長張其強、民政局長江俊霆、觀光旅遊局長陳國君等人。

在「朱系」人馬離開後，侯友宜的「市民團隊」先以穩健務實為原則，一般認為，局處首長的異動不會太大，包括前勞工局長謝政達、前秘書處長吳清炎等輔選功臣，將回市府任職並獲得重用。選舉期間多次幫侯友宜在深澳電廠議題辯護的環保局長劉和然，可望承接重擔；擔任侯友宜競選總幹事的前立委林鴻池、國民黨市黨部主委李乾龍等人，也被視為侯友宜繼續倚重的對象；與侯友宜交情匪淺的警政署副署長邱豐光也被點名，但相關人選都三緘其口，不願證實。

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