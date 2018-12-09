陳景峻堅辭：選後柯沒找過我

2018-12-09

民進黨提名姚時就想走了...

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市小內閣十八日總辭，相對於留任的民進黨籍民政局長藍世聰與市府顧問周榆修，民進黨籍副市長陳景峻辭意堅定。陳景峻昨坦言，他在選舉期間背負「背骨」、「求官」罵名為台北市長柯文哲鞠躬盡瘁到最後，但選後至今柯沒再來找過他。

民進黨二○一四年支持柯文哲當選台北市長，多位民進黨輔選大將包括前觀傳局長簡余晏、前副秘書長李文英入府任職，但四年後與柯不歡而散。簡臨走還被柯貼上「棄職潛逃」罵名，李文英則在柯綠分手後即選擇辭職，表明立場，最後僅留下陳景峻、藍世聰與周榆修，三人都在今年選舉期間成為柯文哲的核心輔選幕僚，期間更遭民進黨北市長候選人姚文智要求黨紀處分。

陳景峻昨證實，他早就想走，最早在台北市長選戰初期，民進黨確定提名姚文智時，就向柯表達去意，當時雖接受慰留，但九月台北市議會總質詢結束後，又向柯請辭，卻因年底前的工作內容都已排滿，還是得扮演好台北市副市長的角色。

輔選被罵求官 如今功成身退

陳景峻指出，因為輔選柯文哲，他一直受到很大的壓力，從姚文智、民進黨員、名嘴都在罵他求官、背骨，但他看得很清楚，「韓流」來襲時，他就跟柯說，會造成傳統藍綠歸隊。最後選舉開票日，看到柯文哲開出的票這麼低，民進黨深綠派人士才回頭打電話來致謝，原來他的政治判斷是對的，若台北市被國民黨拿走，後果不堪設想。

選後至今，陳景峻仍如常去北市府上班，但柯的例行性晨會，陳景峻未再參與，柯也未特別邀請。陳景峻說，他對柯文哲算是「有情有義」，但選後至今，柯都在忙，也沒再來找過他。

陳景峻指出，這次要走沒有正式遞交辭呈，「相信柯文哲應該會同意（請辭）吧？ 」雖然很多人都勸他繼續留下，但他還是遵守對自己的諾言，選完就功成身退，這也是展現政治風骨。

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