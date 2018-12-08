婦聯會385億財產全解凍 黨產會提抗告

2018-12-08

要求最高行統一法律見解

〔記者李欣芳／台北報導〕台北高等行政法院日前裁定，就黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分「停止執行」，讓婦聯會三八五億元財產全部解凍，黨產會專任委員孫斌昨受訪表示，北高行先前就黨產會認定中投與欣裕台為國民黨的附隨組織一案裁定「不停止執行」，最高行政法院後來也駁回國民黨的抗告，同意「不停止執行」，黨產會昨因此針對婦聯會案提出抗告，並要求最高行統一法律見解。

黨產會發表聲明表示，黨產條例是經立法院三讀通過並經總統公布施行的法律，司法院大法官迄今尚未對黨產條例為任何違憲的認定。黨產會依據黨產條例執行職務，於法有據，對於行政法院不利於黨產會的認定，黨產會依法尋求救濟，維護國家及人民的權益， 是職責所在。

黨產會表示，黨產會作成的行政處分，於判決確定前是否應該停止執行，北高行與最高行近來作成多則裁定，引起矚目。若黨產會處分之效力與「推定不當取得財產禁止處分（即凍結被處分人財產）」有關者，最高行目前均認為不應停止執行（繼續維持凍結財產之效果），僅於黨產會處分之效力與「移轉國有或追徵價額（即移轉所有權或拍賣財產）」有關時，最高行同意於訴訟終結前停止執行（即暫時不移轉所有權或拍賣財產）。

黨產會說， 北高行對黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分，裁定停止執行，因與最高行歷來裁定所呈現的一致原則不同，黨產會因此認為有提出抗告、請最高行統一見解的必要。

孫斌說，目前為止婦聯會已申請動支一億多元，黨產會也予以許可。就婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分，維持其效力，並不會對婦聯會的日常運作造成任何困難。

孫斌認為，若讓婦聯會可動用其財產，將使未來落實轉型正義的財產追徵工作更為困難。

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