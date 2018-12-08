立院三讀 最高法院將設大法庭 廢除判例

2018-12-08

〔記者吳政峰、彭琬馨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「法院組織法部分條文修正案」、「行政法院組織法部分條文修正案」，未來最高法院將增設大法庭，解決各級法院發生法律見解不一的情況，取代現行的「判例」與「民、刑庭決議」。司法院秘書長呂太郎表示，這是司法史上的重要里程碑，沒有判例之後，每個判決都一樣重要。

「判例」為具有參考價值的判決，對於法官的判決具有拘束力，「民、刑庭決議」則是最高法院的內部會議，雖無法律效力，卻有實質影響力，法官判決時均會參考且不會違背。兩者影響我國司法制度深遠，而在上述法案三讀通過後，將會在新法生效當日正式廢除。

呂太郎表示，判例廢除後，代表每個判決都是先例，重要性一致，畢竟法律只是抽象的概念，每位法官在判決做出的法律見解才是具體的，未來判決不再有高低位階之分，意義重大。為避免大法庭成員皆由資深庭長擔任，三讀條文明定，未來大法庭庭員兼任庭長者不得超過二分之一。

修正案第五十一條之二明定，最高法院各庭審理的案件，經評議後採用的裁判基準之法律見解與先前出現歧異者，該庭應將法律爭議提交大法庭裁定，以統一各庭間歧異的法律見解。

最高法院將設刑事大法庭（十一位法官）與民事大法庭（十一位法 官），最高行政法院則設大法庭（九位法官），成員組成規定庭長不得過半，象徵新舊融合，任期兩年，僅審理判決歧異與原則重要性的提案，且只處理法律爭議，不管事實認定，作出裁定後，交回給終審法院審理。修正案將在總統公布後六個月實施，屆時終審法院法官若認為法律見解有原則重要性，可向大法庭提案；當事人若認為判決見解歧異或有原則重要性，也可向合議庭聲請大法庭裁判。

曾任法官的民進黨立委周春米表示，常有人批評台灣法院判決初一十五不一樣，立院三讀通過的大法庭制度就是要解決這個問題，提升裁判的安定性及可預測性。

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