涉買票當選宜蘭議員 國民黨林騰煌被訴

2018-12-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員當選人林騰煌，選前被查出以每票一千元賄選，遭法院羈押；全案昨經檢方偵結，依投票行賄罪起訴，同時提起當選無效之訴，移送法院審理後裁定林還押候審。

七十歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席、兩屆蘇澳鎮長，基層實力雄厚。林騰煌四年前鎮長卸任轉戰縣議員，以一五六票之差成「落選頭」；這次捲土重來，是國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名的縣議員候選人。

檢方調查，十一月初，林騰煌涉嫌透過蘇姓女樁腳以每票一千元向選民買票，蘇女被拘提到案聲押獲准，雖未咬出是幫林買票，但林騰煌還有另案被檢舉，到林姓鎮民住處以五千元買票（一票一千元，全家五人）；上個月廿一日，檢方搜索林的住家及競選總部，查扣選舉名冊等證物，向法院聲押禁見獲准，成為宜蘭縣這次選舉唯一被收押的縣議員候選人。

否認犯案 林騰煌與樁腳都收押

林騰煌雖被收押，仍以五千二百七十五票當選議員；據了解，林騰煌在法院羈押庭時，聲淚俱下否認犯案，強調自己是清白的，依他的實力根本沒有買票的必要，至今仍未承認犯行。

全案昨經檢察官偵結，檢方認為根據證人證詞與扣案證據，林騰煌買票事實明確，依投票行賄罪嫌起訴。另，公告林騰煌當選縣議員部分，將依公職人員選舉罷免法規定，向管轄法院提起當選無效之訴。林騰煌昨天下午被送往宜蘭地方法院審理時，法官裁定還押。

這次選出來的新任議員，將於廿五日宣誓就職，同時進行新任議長與副議長選舉，宜縣有三十四席議員，藍、綠陣營勢均力敵，林騰煌能否趕在就職當天之前交保，牽動選情備受矚目。

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