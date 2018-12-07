中科院試射飛彈 彈道高度「無限高」

2018-12-07

〔記者涂鉅旻、王秀亭／綜合報導〕昨天清晨，中科院在屏東九鵬地區進行飛彈試射，發出轟隆巨響，引發當地民眾關注。事實上，中科院今年十一月廿二日在農委會漁業署網站「射擊通報」專區發布訊息，其演訓「危險區域」擴及綠島、蘭嶼東側海、空域，且射擊高度為「無限高」，應為防空飛彈射擊；中科院昨對此一概不評論。

民眾見亮光 誤認漁船照明彈

根據「射擊通報」訊息顯示，中科院計畫在本月五日至七日、十二日至十四日等六日的上午五時至七時，在九鵬地區進行實彈射擊，射擊目的註明為「火砲試射」，最大彈道高度卻載明「無限高」，因此應為防空飛彈射擊；至於射擊演訓的「危險區域」相當廣，北界位於花蓮、台東交界處，南界則接近恆春半島，而東界更延伸至綠島、蘭嶼以東的海、空域。

昨天清晨五時五十分，台東三仙台風景區有不少晨運民眾見到飛彈的亮光，一度以為是漁船照明彈，後來又聽到巨大聲響，才知是軍方飛彈試射，軍事迷研判，可能是更精密的天弓三型或愛國者飛彈測試。

拍攝影像顯示 飛彈垂直向上

有民眾昨將飛彈發射過程拍攝下來，據影像顯示，該飛彈並非傾斜發射，而是幾乎垂直向上竄升，我國現役防空飛彈之中，天弓三型飛彈可採垂直發射；但對於測試彈種與演訓內容，軍方昨不願評論與證實相關訊息。

今年六月五日，中科院才在成功地區小漁港發射天弓二型飛彈，與屏東九鵬基地發射的愛國者三型飛彈進行攔截測試，時隔半年再度進行飛彈測試。

中科院昨表示，針對飛彈測試一事，因事涉國防武器研發機敏事務，相關內容事項不予評論及說明，惟請國人基於國家安全及自主武器發展考量，多予支持及鼓勵。

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