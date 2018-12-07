屏議長選舉 兩黨祭黨紀

2018-12-07

〔記者李立法、邱俊福／綜合報導〕屏東縣議會正、副議長選舉暗潮洶湧，甚至傳出有黑道勢力介人，引起新科議員人心惶惶，國、民兩黨縣黨部都提醒黨籍議員注意自身安全。

對此情形，屏東檢警已重兵佈防，刑事警察局也指派南部打擊中心協助屏東縣警局偵查，絕對不容許有暴力介入選舉及賄選影響選舉結果的狀況。

屏東縣議會現任議長為國民黨周典論、副議長為民進黨江維屏，周典論已獲國民黨提名爭取議長連任，江維屏因落選，民進黨決議由李世斌角逐副議長。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，她特別提醒新科議員一定要注意自身安全；另外也要堅定意志，根據黨團決議，支持周典論連任議長，違者以黨紀處分。

民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，黨團已決議推派資深縣議員李世斌角逐副議長，若有人跑票，將以黨紀處分，最重可開除黨籍。

政壇人士認為，此次各黨各派的席次均未過半，國民黨因副議長人選開放，也未見民進黨團公布議長支持對象，第三勢力認為有機可乘，黑道介入甚囂塵上。

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