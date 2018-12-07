台北立委補選》國民黨人選 點名陳炳甫

2018-12-07

〔記者施曉光、陳昀、郭安家、黃建豪／台北報導〕前民進黨立委姚文智參選台北市長請辭立委後，留下的台北市士林、大同立委選區將進行補選。據國民黨內人士指出，人選可望由甫高票連任的台北市議員陳炳甫（胞姊為已故的前台北市議員陳玉梅）披掛上陣。

據指出，國民黨中央今天中午將召開台北市立委補選提名協調小組會議，約談鎖定人選陳炳甫，一旦確認徵召，就會對外宣布。

陳炳甫原本認為自己才剛當選市議員，都還未宣誓就職，沒有意願轉戰立委補選，但由於黨部先前徵詢包括黨副秘書長鄭麗文、不分區立委王育敏等人都被婉拒，因此陳被黨中央評估是最適合的人選，希望他能臨危受命。

黨內人士表示，陳炳甫如果當選立委，所留議員缺額未超過選罷法規定該選區員額二分之一，因此不會有議員補選問題，而且陳炳甫要做好兩年內再度競選同一選區立委的心理準備。

外傳台北市議員陳政忠女兒、親民黨不分區立委陳怡潔也準備參戰，陳怡潔昨天透過辦公室表態，正在慎重評估參選可能，任何可能的合作都不會排斥。

台北市長柯文哲原屬意台北市議員陳建銘女兒、觀傳局長陳思宇出戰，但陳怡潔也有意出戰，由於陳政忠、陳建銘在選舉期間力挺柯，誰能代表柯家軍參選？柯昨保守說，他每天跟不同人合作，還稱「（人選）在我腦裡面」，等塵埃落定後才知道怎麼處理。

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