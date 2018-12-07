議員批派系妥協、政黨酬庸

2018-12-07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕昨日公布三位副市長人選，台中市議會民進黨團總召李天生批評，這些人選缺乏財經、環保專業背景，且和盧市長「全力拚經濟、空氣換新」的政見，完全沒有關係，根本是派系妥協、政黨酬庸。

指三人缺乏財經、環保專業

李天生表示，楊瓊瓔在立委任內表現不差，但沒有什麼專長，完全是選舉期間大力協助後的利益交換，取得「進可攻、退可守」的位置，以利兩年後參選立委；陳子敬終身在警界服務，看不出有其他專長；至於令狐榮達的任命更是讓人一頭霧水，如何能夠協助盧市長拚經濟？

民進黨議員楊典忠也說，樂見其中兩位副市長出身海線地區，希望新市府更加重視海線發展；但副市長主要工作乃協助市長督導局處業務，台中市正值海線雙港亟待發展、鐵路單軌亟需提升雙軌、捷運綠線即將正式營運，以及捷運藍線規劃刻不容緩之際，三位副市長欠缺交通觀光、建設都發專業，未來到議會備詢，如果一問三不知，恐怕不好看。

盧︰盼摒除「貼標籤」框架

對此，盧秀燕發言人吳皇昇表示，副市長各有其專業領域，也接近民意，尊重議員的評論，希望能摒除「貼標籤」的傳統框架，用新思維推動市政，市府團隊日後會努力讓議員瞭解並支持，一起讓台中更好。

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