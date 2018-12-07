盧宣佈3副手 外交官令狐榮達是亮點

2018-12-07

另兩人是前立委楊瓊瓔、南市前警局長陳子敬

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕昨日宣佈三名副市長人選，由前立委楊瓊瓔、前台南市警局長陳子敬及外交官令狐榮達出任；市府秘書長則是前台中市府都發局長黃崇典。盧秀燕指出，四人均不在推薦、自薦名單內，全是她細選的功能性人才，除了楊是國民黨籍，她甚至不知道其餘三人黨籍。

五十三年次的楊瓊瓔曾任兩屆省議員及五屆立委，盧肯定楊有人氣、接地氣，具親和力又有原則，「和而不和」和氣但不和稀泥，更是女性打拚職場的典範。楊瓊瓔說，過去她未曾有在行政機關服務經驗，接下副市長會盡全力協助市長推動市政，使命必達，不負所望。

四十年次的前台南市警察局長陳子敬退休被延攬，盧秀燕說，城市快速發展最重治安與公安，陳是大甲子弟，盼借重他打造安居樂業的安全城市。陳子敬說，台中市治安在警政人員的努力下，這幾年確有改善，但還有努力的空間，會用過去五任警局長的經驗，讓台中成富庶繁榮之地。

至於盧秀燕團隊前一天傳出副手人事會有「外界意想不到的人選」，昨日答案揭曉，由四十三年次、曾任外交部次長的資深外交官令狐榮達出任。

盧秀燕指出，令狐榮達促成包括美加的免簽等，也擔任過海基會董事，熟悉國際及兩岸事務，在全球均有強大國際人脈，有助台中市國際化，將台中經貿、教育、文化等跟國際對接。尤其盧秀燕當選後宣佈復辦東亞青運，令狐榮達說，據他了解目前「有一點機會」，會審慎努力。

前都發局長黃崇典任秘書長

五十一年次的前都發局長黃崇典接任秘書長，盧秀燕肯定他歷經林柏榕、張溫鷹、胡志強及林佳龍市長，超越黨派且能力跨域寬廣，尤其曾任環保局長，對強調整治空污的她而言是最佳幕僚長人選。黃崇典說，會強化跨局處協調、橫向溝通，傳承市長規劃工作，不負所託。

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