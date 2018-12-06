婦聯會經費許可 黨產會全停審

2018-12-06

最高行政法院判決確定前應防脫產

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院日前裁定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分「停止執行」，婦聯會三八五億元財產全部解凍。黨產會近日將提抗告，本週二委員會議也決議，在最高行政法院判決確定前，婦聯會所申請的經費許可案全部停審。

黨產會今年二月認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下三八五億元財產，婦聯會不服提出行政訴訟，聲請停止執行，台北高等行政法院上週裁定，撤銷黨產會處分的訴訟判決確定前，停止執行，婦聯會財產全面解凍。

黨產會表示，針對北高行裁定，本週二委員會議決議，除針對北高行裁定提出抗告，在最高行政法院判決出爐之前，婦聯會向黨產會申請動支經費的許可案，全部停止審查。

婦聯會自行提款被拒

知情人士透露，婦聯會財產中，有三七九億元是現金存款，在北高行裁定解凍後，婦聯會日前去提款，已被銀行以「尚未接獲黨產會通知」為由，拒絕婦聯會自行提領金錢。

婦聯會主委雷倩昨在臉書發文批評，「法院雖已判決停止凍結，但連我們要領錢更換電腦，銀行仍要求須有黨產會的公文才肯放行。」

黨產會指出，對於婦聯會處分財產所可能衍生的法律風險，北高行已於裁定中提醒婦聯會應理性處理。

黨產會重申，婦聯會在最高行政法院判決出爐之前，不應任意動支財產，銀行也須注意婦聯會是否脫產，若婦聯會在停止執行期間脫產，北高行應負最終責任。

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