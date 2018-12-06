焦點評論》國民黨想再起

2018-12-06

記者鄒景雯／特稿

現在的國民黨無疑正士氣大振，但是該黨菁英必須明白，這次的機會降臨，憑藉的並不是自己做了什麼，而是民進黨做得不夠好，這樣的基礎其實是薄弱的；就如二○一六年民進黨之所以能夠執政，是馬英九搞砸了一樣。

不但是拜對手失敗所賜，國民黨這些頭人也必然看到，政治人物的賞味期愈來愈短，除了源於選民對未來前景的焦慮加劇之外，網路世界所帶來的「時間革命」，更起了很大的推波助瀾效果。於是，我們看到陳水扁撐了六年，馬英九四年後才破工，如今蔡英文短短兩年就面臨挑戰。按照這個速率，如果說今後人民的時鐘會愈撥愈快，政治領袖只有一年的表現期，若得不到青睞，民意馬上變心，極可能會成為一個常數，不用太過意外。

綜合以上兩個事實與現象，國民黨現在一窩蜂的人想要再起，就必得記取教訓，那就是在最短的時間內要做對一些事，才有可能鞏固勝果，進而延展台灣選民的耐心。如果重蹈覆轍，以過去的舊觀念，誤以為「等到就是我的」，那麼即使是到手的鴨仔，隨時也都會飛走。「新政治」的內涵在此。

準備對二○二○摩拳擦掌的國民黨頭人們，什麼又是做對一些事？這個時候，能夠向社會展現的是方向問題，就是究竟要把台灣帶到哪裡去？所謂在哪裡跌倒，就從哪裡站起來，因此國民黨最該以馬英九為「師」，畢竟兩年多前他是造成政黨輪替的最大作手。

馬英九失民心的原因很清楚，政治上對中國採取完全的扈從政策，失去迴旋的縱深，經濟上加深對中國的依賴，利益卻集中於少數權貴。當時川普尚未上台，已經引發台灣人民高度不安，其個人民調掉落十八％，直接衝擊政權的穩定，即使與習近平握到手也沒救；何況，現在的國際秩序正在重整，台灣無意與中國為敵，但更加不會與美國為敵，國民黨即將掀起的奪位之爭，肯定不能違逆這個大勢所趨。

這兩年，卸任後的馬英九自得其樂，沒對國民黨說過一聲抱歉，九合一之後，他的精神狀態更加亢奮，以為這個發展是對他的平反，甚至「老幹新枝，我將再起」的傳聞不斷，老實講，這對國民黨每一個有志大位者都是「考驗」，別認為這個說法是小看國民黨，不然請吳敦義、朱立倫、王金平等等等，好好告訴社會大眾，你們要對馬英九路線如何定位？六四開？或三七開？如果依循溫良恭儉讓的「舊政治」，那就是毫無意識到現代選民的殘酷性，翻臉根本不必等翻書。

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