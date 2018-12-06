形容韓國瑜團隊「烏合之眾」 朱立倫子弟兵遭韓粉圍剿

2018-12-06

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫的子弟兵、國民黨新北市議員當選人葉元之前天參加政論節目時，脫口說出高雄市長當選人韓國瑜的競選團隊是「烏合之眾」，引發失言風波，許多「韓粉」到他的臉書洗版怒罵。葉元之昨發表道歉聲明，表示是想表達「各路好漢」之意，因一時口誤且錯用成語，對不起中文老師。

葉元之曾任新北市府副發言人，「朱系」色彩濃厚，首度參選就在板橋選區拿到三萬一千餘票的第二高票。

葉元之前天上政論節目談到韓國瑜的選舉，指韓的競選團隊可能都是「烏合之眾」，另一位來賓陳揮文當場提醒他「這一段剪掉比較好，不然你的臉書會被灌爆」，葉當時急忙改口，澄清不是說韓的團隊不好，而是每個人都很有才幹，但沒有成功整合。

葉元之「烏合之眾」的說法，韓粉昨天凌晨「夜襲」他的臉書留言，指責「標準的豬隊友，可以多讀點書再發表言論嗎？」還有人說：「真後悔全家投給你！」更有人酸「當選了就得意忘形」、「就算是烏合之眾，也比過河拆橋的小人強」。

為了平息眾怒，葉昨在臉書發表道歉聲明，表示口誤才錯用成語，絕對沒有對韓國瑜及競選團隊的不敬之意，他也是韓粉，選戰過程中，韓國瑜也與他合照表達力挺，並曾在記者會推薦他。

傳籌組倫友會 朱：卸任再報告

此外，朱立倫即將在十二月廿五日卸任，傳出朱的人馬在各縣市籌組「倫友會」，是否佈局二○二○備受矚目；朱昨受訪說，謝謝大家支持，什麼「朱立倫後援會」、「朱立倫校友會」或「阿倫之友會」各種名稱都有，他珍惜卸任前的市政工作，未來動向在廿五日以後再跟大家報告。

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