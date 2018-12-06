北市立委補選是否與柯文哲合作 林右昌：都有可能

2018-12-06

〔記者楊淳卉、黃建豪、林良昇／台北報導〕台北市第二選區及台中市第五選區立委補選將在明年一月廿七日投票，其中在台北市這一席，外界關注民進黨與台北市長柯文哲是否合作。民進黨代理主席林右昌昨受訪表示，「各種可能都有」，民進黨一定會全力爭取勝選。

民進黨中執會昨通過台北市第二選區及台中市第五選區立委補選事宜，通過徵召辦法，將在產生單一適當人選後，建請主席徵召提名。

傳聞柯文哲已拍板要自派「柯家軍」，由台北市觀傳局長陳思宇出馬角逐，柯昨不願證實，只強調，有意願的先表達，內部會再討論，「等大家都出來再討論」。

也傳出民進黨內有人推薦民進黨籍的台北市民政局長藍世聰參選，藉此談白綠合作。藍世聰昨受訪不僅表明沒參選意願，還指出，民進黨與柯文哲之間在選舉過程中鑿下的鴻溝，沒有那麼容易跨越。

至於外傳立院黨團總召柯建銘曾致電柯文哲，表達合作態度。柯建銘昨受訪表示，上週他看到台北市長驗票新聞，想要打電話去關心，但柯文哲沒接電話，也沒回電，就這麼單純；柯文哲則說，可能柯建銘有打電話，但他沒有接到，若他要找老柯，會自己去找。

國民黨昨表示，按中選會時程，立委補選登記截止日是在十二月十四日，國民黨人選預計下週三提報中常會通過。

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