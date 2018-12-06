林智堅：推動進步價值 須循序漸進

2018-12-06

記者邱燕玲／專訪

九合一選舉民進黨大敗，下屆黨主席人選黨內指向中生代，被點名之一的新竹市長林智堅昨接受訪問時，明確表示「沒有意願」，他現在就是做好市政、毫無懸念，「從未想過參選黨主席這職務」。對於民進黨敗選，林智堅認為，不論是市長或是領導人，「不能只做我自己想做的事，要做市民、選民期待的事」，進步價值的推動要循序漸進。

做好市政 不會參選黨主席

民進黨下屆主席難產，部分黨內人士將腦筋動到這次連任選舉成績亮眼的林智堅頭上，紛紛打電話探詢林的意願。林智堅坦言，代理主席林右昌前天也打電話問他，他都明確表示沒意願、不會參選，「如果一家公司剛給你很好的待遇，你卻說還想要兼差一下，市民不會接受」。

未來是否應由中生代接黨主席？林智堅說，這和年紀沒關係，能力與意願才是關鍵，黨主席不須設定年紀，像蘇貞昌的表現比年輕人還有衝勁；但也還要顧慮一般民眾的想法，覺得適不適合，可能要跳脫正常思維，問問年輕人。同時也不要預設立場，把黨主席和二○二○總統選舉做連結。

民進黨推動改革，選舉卻大敗。林智堅以自己為例指出，他剛當選時進行市府瘦身計畫，結果人民無感，為了裁十幾位員工，還上監察院說明，搞得全市府人心惶惶。後來他回過頭想，當議員時人民都向他陳情交通、建設等議題，他因此專注這些市政，並與市府員工懇談，最後透過公共建設、完成大型活動，每一次累積成果共同享受成就與光榮感，凝聚團隊向心力。

林還說，剛上任市長時，財政部要求調高公告地價現值比例，當時內部認為，一般人只調高幾千元，大戶才會繳很多，他差點被說服調高。因此施政要注意底層的人生活很辛苦，不可為單獨個人的進步價值而忘記市民權益，「幾千元對人民很大」，與錢有關的事不能躁進。

對於林右昌認為民進黨不應再緬懷過去的貢獻，林智堅也認同表示，老是講以前沒意義，對首投族來說，那不知是何時的事；反省應是全面性的，要知道全民期待的未來是什麼，不是我們為國家做了什麼。

總統院長 須真正聆聽到民意

林智堅說，改革不是不能做，應循序漸進，此時不須碰，那就要換一下，民眾在意生活薪資，那就是經濟問題，相關人應到第一線聆聽，修正施政方向，總統、院長要能真正聆聽到人民的聲音，「事實告訴我們這兩年多的方向是錯的，不應掩耳盜鈴」。

對於台北市立委補選所討論白綠合作的可能，林智堅認為，不要侷限白綠合作，各縣市、各黨派應看有什麼是不能合作的，如果初衷都一樣，都是為人民國家好，都可以推動合作。

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