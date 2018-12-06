談去留 賴揆：沒人可代表我發言

2018-12-06

蔡其昌否認新系逼宮傳言 稱「賴清德不會參選2020」

〔記者李欣芳、彭琬馨／台北報導〕民進黨選舉大敗，權力改組議題浮上檯面。民進黨新潮流系立委段宜康日前表示，明年度總預算案立法院審完後，行政院長賴清德就會請辭，引發外界對賴未來動向的諸多想像；賴清德昨首度透過行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）對外表示：「沒有人可以代表我！」賴揆認為外界的揣測會讓人民有政局不穩定的感覺，「我個人的去留由總統和我自己決定！」

谷辣斯表示，賴揆會有「沒有人可以代表我」的說法，是對這幾天外界的揣測有感而發。賴認為，媒體和各界目前有很多報導、揣測，會讓人民有政局不穩定的感覺，引發民間的不安，但就像他獲蔡英文總統留任那天所說，留下來就是為了穩定政局。

「留下來是為穩定政局」

賴揆與總統府秘書長陳菊在九合一敗選後請辭，總統慰留後，段宜康指兩人將選在適當時機再提出，也引發外界解讀是民進黨派系向蔡總統「切割、逼宮」，才力促賴辭職備戰二○二○，取代蔡總統連任。

立法院副院長蔡其昌昨接受電台訪問時表示，賴清德多次表明不參選二○二○。至於黨主席，蔡也說，「賴清德不會去想這些東西」，黨需要新面孔。

蔡其昌指出，他支持蔡總統連任，當前最重要的是，改變蔡總統的領導風格、調整政策，重拾人民信任；這些建議他都已單獨面告蔡總統，「總統也很認真聽」。

蔡其昌並強調，沒有什麼切割、逼宮的問題，民進黨在同一條船上，這條船沉了，「沒有一個派系可以下得了船」。蔡其昌也說，賴清德不可能押一個時間點說要離開，這樣行政院政令還出得了行政院嗎？

對於黨主席，蔡其昌也指出，據他了解，總統未指示立法院長蘇嘉全參選黨主席；至於他先前點名文化部長鄭麗君是適當人選，蔡也說，他與鄭連絡過，有叫她「回去想想」。

本土社團對賴表達期待

對於蔡其昌認為賴不會選總統，台灣北社社長李川信不以為然。他強調，現在談論民進黨的二○二○總統人選言之過早，未來局勢變化仍大，不宜太早下定論，許多綠營支持者對賴清德參選二○二○總統有期待。

李川信表示，這次民進黨敗選，綠營基層支持者不少人認為是蔡總統的問題，因此對她競選連任的評價不是很正面，也許蔡總統未來會急流勇退也不一定。他也研判國民黨對下屆總統選舉的內部角力可能會很嚴重，因此台灣派仍值得一搏，未必會輸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/