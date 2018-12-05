兩岸經濟 汪洋提三不變 陸委會籲勿統戰

2018-12-05

〔記者呂伊萱／綜合報導〕中國全國政協主席汪洋昨針對兩岸經濟議題提出三個不變，包括合作穩定發展大勢沒變、優勢互補大格局沒變、對台商提供良好服務沒變。陸委會則回應，政府一向支持兩岸經貿往來，呼籲陸方不要以非經濟因素設下障礙，或以經濟措施分化台灣；同時呼籲陸方履行兩岸投保協議相關規定，由雙方政府合作提供台商服務。

兩岸企業家峰會 廈門登場

二○一八兩岸企業家峰會昨在中國福建省廈門市登場，汪洋出席開幕式並致詞，這是台灣九合一選後，最高層級的中國涉台官員公開談話。

汪洋表示，國際局勢在變，今年處在保護主義、單邊主義陰霾，兩岸經貿合作卻逆勢上漲。台企外貿依存度高，對外部市場變動反應強烈，但「大陸經濟是大海，狂風驟雨不能掀翻大海」，兩岸經濟合作能通過國際變化考驗，結出豐碩果實，「兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變」。

汪洋接著指出，台企有技術、創意、管理經驗優勢，符合大陸轉型升級需要，「兩岸經濟優勢互補大格局沒有變」。且大陸去年出境遊客為一．三億人次，「樂見台灣分到其中一塊更大的蛋糕」。

汪洋說，大陸投資環境在變，但「對台商提供良好服務沒有變」，且對外開放要率先對台灣開放，並稱中共總書記習近平要求的各項對台優惠措施，「說到一定做到」。汪洋重申，堅持體現一中原則下的「九二共識」。

陸委會對此回應，政府一向支持兩岸經貿合作往來，鼓勵兩岸進行「對等尊嚴」的交流與互動。陸委會也呼籲陸方將兩岸人民權益福祉放在優先順位，不要以「非經濟因素」設下障礙，也不要以經貿措施對台灣進行分化及統戰，方有助於兩岸經貿關係良性互動與長遠發展。

陸委會表示，台商對中國大陸經濟發展有重大貢獻，台商投資經營原應受肯定及合法保障，但陸方長期以其經濟及政治利益為優先，並挾市場力量、以貼標籤的強硬手法脅迫企業屈從其政治立場及意識形態。陸委會批，這種做法傷害台商投資權益，也對兩岸關係帶來負面影響，希望陸方改變做法，落實對台商的照顧。

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