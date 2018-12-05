涉貪未到庭 李慶華遭通緝

2018-12-05

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費五三二萬餘元，用以支付前妻每月十萬元贍養費及出國旅費，檢方今年九月依貪污治罪條例等罪將他起訴；但新北地院上月兩度開庭，李慶華神隱，合議庭認為李應已逃亡、藏匿，上週五正式發布通緝，追訴權時效至二○四一年四月一日止。

追訴權時效至2041年

檢方調查，二○○七年一月至二○一六年一月，李慶華涉指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以三人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費，總計虛報五三二萬餘元，李否認犯行，將責任推給殷姓主任，但殷女等證人則指證受李慶華指示辦理。

檢方於今年九月依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪嫌，以及刑法偽造文書罪嫌起訴李慶華，新北地院上月五日首度開庭，李慶華沒請假無故不出庭，法官除排定十一月二十六日再開庭，同時函請士林地檢署發拘票，命李慶華住居處的汐止警分局代為拘提，並通知具保人督促李慶華到案。

但第二次開庭，李慶華仍神隱，合議庭確認李慶華並無在監紀錄，加上當初限制出境處分，也未發現他有循「正常管道」出境，警方拘提也無效果，判斷已「逃亡及藏匿」，十一月三十日依刑事訴訟法規定正式發布通緝。

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