政府負保證責任？ 軍改釋憲案攻防焦點

2018-12-05

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院六月間三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」（軍改條例），卅八名在野立委認為違反信賴保護等原則，有違憲之虞，聲請大法官釋憲。大法官日前決議受理，並在昨日召開說明會聽取聲請人與政府相關機關意見，雙方對於修正前明文寫到軍人的退除役給與「由政府負最後支付保證責任」看法不同，大法官諭知以書面各抒己見。

總統府國家年金改革委員會副召集人、行政院政務委員林萬億表示，一九九七年修法時採較特別的儲金制度，即「確定給付制（精算出應給的退撫金）」加「未足額提撥」加「政府負最後責任」，在收入少卻支出多的透支情況下，退撫基金將在二○二○年破產，再不改革，將變成年輕世代支付前人的退休金，不符公平正義。

聲請釋憲的國民黨立委吳志揚則認為，軍人受雇於政府，雙方相互提撥供基金營運，若基金投資得宜，政府的補助就會變少；投資失利，政府就應填補不足，不宜把虧損責任轉嫁給基層軍人。國民黨立委曾銘宗贊成軍改，但國防部至今僅拿出委託國防大學所做的財務報告，未提出精算師精算、會計師覆核的報告，而修法時，行政院也未提到如何提高基金報酬率，程序不透明。

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