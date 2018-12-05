松山油漆廠爭議 黨產會促國民黨 出面解決

2018-12-05

〔記者施曉光、陳鈺馥、鄭瑋奇／台北報導〕行政院黨產會指國民黨在一九五九年轉賣「松山油漆廠公司」土地給台鐵，拿到錢後卻未完成土地移轉登記，至今成為「幽靈黨產」；國民黨昨日召開記者會，強調當年土地所有權轉移文件因水災而遺失，才無法順利辦理，黨產會是「憑空捏造」。黨產會隨後回擊，國民黨是松山油漆廠公司的股東，應出面解決。

國民黨批憑空捏造

國民黨發言人洪孟楷昨指出，本案土地價購後都是台鐵局在使用，至於土地所有權轉移到現在還未辦理妥適，都是因為當年發生水災及人員疏失，造成文件遺失；不應拿油漆廠與台鐵局之間的爭議，誤導社會大眾影射到國民黨身上，他敬告黨產會不要見獵心喜，追殺國民黨求表現。

黨產會：國民黨是股東

不過，黨產會發言人施錦芳指出，洪孟楷太年輕，完全不了解黨營事業，松山油漆廠是國民黨運用黨務基金，於一九五五年自台灣工礦公司標購所得，松山油漆廠公司董事長是國民黨台灣省黨部委員張芳燮，黨更派曾任浙江省會計長的陳景陶當總經理，國民黨是股東，「怎會沒關係！」

國民黨昨指台鐵局未移轉土地有疏失，應走法律途徑，不應向黨產會求援，這根本就是抱民進黨大腿。台鐵局則回應，過去曾赴地政事務所單獨申請產權轉移、詢問律師、也曾找國民黨協助處理，但都未有結果，才找上黨產會協助。

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