立委補選熱 藍綠搶破頭》中市 國民黨13人大爆炸

2018-12-05

〔記者張菁雅、楊淳卉／綜合報導〕台中市立委補選將於明年一月廿七日投票，有意參選者相繼表態，前市府民政局長王秋冬也宣布爭取國民黨提名。國民黨台中市黨部主委陳明振表示，市黨部將提報建議名單給中央黨部，包括已表態者、現任及新科議員都會列入，目前約有十三人；民進黨部分則有近十人有意參選。

民進黨近10人有意願

原本外界猜測王秋冬可能進入新市府小內閣，但他表示，他擔任過三屆市議員，以及民政局長、行政院中部聯合服務中心副執行長，現在想挑戰新的職務，也延續市長當選人盧秀燕在北屯、北區的服務。

另外，先前已表態者包括前立委沈智慧與蔡錦隆、前立委助理廖鉑霆、前立委洪昭男的兒子洪子傑、前台中市副市長蕭家淇、前市議員唐國泰等，市黨部也把北區及北屯區議員當選人陳政顯、陳文政、沈佑蓮、賴順仁、陳成添、黃健豪等人，與上述表態者一併列入建議名單，全部提報中央黨部。

陳明振表示，由於時間緊迫，立委補選人選採徵召方式，中常會將在十二日通過提名人選。

此外，民進黨提名協調小組昨於中央黨部召集並徵詢有意參與台中市立委補選者，有五人表達意願，出席者包括前台中市議員劉國隆、台中市議員蔡雅玲、北屯區平和里長林煜舜、前國大代表徐宜生等四人，台中市交通局長王義川另有行程未出席。

台中市黨部主委何明杰則統計，包括以上表態者在內，有意參選者還有現任市議員范淞育及部分政治素人。

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