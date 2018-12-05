立委補選熱 藍綠搶破頭》北市 民進黨6人爭出線

2018-12-05

〔記者郭安家、黃建豪、楊淳卉、林欣漢、盧賢秀／綜合報導〕台北市立委補選下週登記，民進黨提名協調小組昨在中央黨部召集並徵詢有意參選者。提名協調小組成員鄭運鵬表示，目前台北有六位黨內同志表達意願，包括台北市議員何志偉、顏若芳、王世堅、王威中昨都出席；北市議員梁文傑、黃向羣有表達意願，但另有行程未到。

藍營陳炳甫 王浩兩人表態

至於藍營方面，國民黨在中山、大同區議員第一高票當選人陳炳甫以及當選人王浩兩人表態有意願參選。

對於台北市的立委補選是否有「綠白合作」的空間？民進黨代理主席林右昌表示，這部分尚未討論，怎麼合作要視中執會的討論結果而定。對於補選是否白綠合？台北市長柯文哲昨受訪僅說「還不曉得」、綠營「沒接觸」。

鄭運鵬昨天表示，民進黨昨邀有參選意願的黨內同志表達意見，預計今天中執會通過立委補選徵召提名辦法，盼下週三（十二日）中常會完成兩個選區提名作業。

昨天表達意願者動作不斷，何志偉在下午兩點開記者會發表參選聲明，強調自己獲選區卅四位里長、準里長支持，宛如造勢大會。不過，現任議員洪健益、王閔生、劉耀仁等七人，則搶在昨中午先接受媒體採訪，公開力挺中山大同區「落選頭」顏若芳參選。王世堅則強調，民進黨應該徵召姚文智選立委，化解尷尬，否則就應該提名顏若芳，絕對不能「白綠合作」。

綠白合不合？ 柯：該準備先準備

洪健益昨天強調顏若芳「不是大柯黑」，柯文哲聞言止不住笑意，喃喃自語說「要鎮定」。柯陣營近日透過媒體，拋出觀傳局長陳思宇、競辦發言人林筱淇、幕僚「學姊」黃瀞瑩、台北市政府發言人劉奕霆可能參選、測水溫。柯表示，該準備先準備，看有想法有意願的，或是「我們覺得可以的」來協調，大家有想法、有意願就來討論看看。

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