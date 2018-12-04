北高行解凍婦聯會財產 司改會促撤銷裁定

2018-12-04

〔記者陳昀／台北報導〕台北高等行政法院裁定停止凍結婦聯會名下三百八十五億元財產，時力立委林昶佐偕民間司法改革委員會昨天召開記者會呼籲撤銷裁定。司改會執行長陳雨凡指出，北高行解凍婦聯會財產隔天，最高行政法院就禁止解凍中投與欣裕台的財產，形同打臉北高行，而北高行解凍婦聯會財產的裁定，更凸顯三位合議庭法官完全沒有轉型正義意識。

陳雨凡表示，如果法官理解過去德國追討黨產的困難，不會輕易做出這樣的裁決，也該知道轉型正義不能等，未來將有更多轉型正義案件進入司法；但司法院到底準備好了沒？法官是否具備相關專業？日前司法院根據促轉條例所成立的促轉專庭，就因抽籤決定法官挨轟，若司法院持續這樣的態度，轉型正義未來發展令人悲觀。

「若婦聯會脫產，誰來負責？」林昶佐說，國民黨黨產從過去多達九百一十八億元，到黨產條例立法前只剩一百六十六億元，況且婦聯會過去長期捐款給國民黨相關基金會與政治人物，一旦解凍恐怕又會以相同手法脫產，呼籲北高行不要成為霸佔國家財產的共犯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/