台鐵：松山油漆廠產權 仍待移轉

2018-12-04

向國民黨價購後使用迄今

〔記者陳宜加／台北報導〕對於松山油漆廠土地案，台鐵昨表示，該土地在台鐵向國民黨價購後，已立即交給台鐵使用迄今，目前台鐵仍將場地做為材料堆置場與宿舍使用，雖曾多次單獨申請產權移轉，但因未會同所有權人而遭駁回，因訴訟恐增高額成本，盼國民黨能協助解決問題，未來待土地產權完成移轉，台鐵或可以開發活化。

台鐵指出，松山油漆廠位於台北機廠，所有地號為台北市信義區雅祥段四小段二百七十七與逸仙段二小段四十九，面積共計四七二八平方公尺，台鐵於一九五九年間向國民黨黨營事業「松山油漆廠股份有限公司」價購。

由於松山油漆廠公司已經撤銷，土地卻登記在該公司名下，台鐵證實，曾多次向地政機關單獨申請產權移轉登記，但因未會同土地所有權人辦理，而遭地政機關駁回。台鐵亦曾委託律師提供法律意見書，表示本案已逾十五年產權移轉登記請求權，倘若提起訴訟，土地所有權人提出已逾時效請求權抗辯時，同樣會遭駁回，且訴訟費用高達一千五百餘萬元，恐將造成額外負擔。

盼土地移轉後 開發活化

台鐵表示，經查松山油漆廠股份有限公司雖已撤銷登記，但尚未完成清算，台鐵也曾多次請求國民黨協助辦理產權移轉登記及該公司清算。

台鐵說，文化部文資審議認定台鐵台北機廠必須全區保留，導致資產活化開發案告吹；至於松山油漆廠興建於五十年，尚難稱作文資，盼主管機關解套，未來待土地產權完成移轉，台鐵或可以開發活化。

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