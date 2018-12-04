美商務部代助理部長 訪台招商

2018-12-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國商務部代理助理部長史宜昨起訪台，將與政商人士會面，溝通台美經貿議題，此次是史宜恩今年第二次訪台。美國在台協會（AIT）表示，史宜恩此次訪問將倡導關鍵市場准入議題，並提倡台灣在美投資。

史宜恩將會政商人士 倡導關鍵市場准入議題

AIT與外交部同步發布新聞稿，宣布史宜恩昨起至明日來台訪問。AIT表示，史宜恩訪問目的在於鞏固美台貿易關係、推廣美國企業、並強化印太戰略中的經濟支柱。AIT說，史宜恩此次訪問將倡導關鍵市場准入議題，提倡台灣在美投資。訪台期間，史宜恩將與民間部門代表討論包括「選擇美國投資高峰會」在內的貿易與投資議題。

外交部表示，史宜恩在台期間將拜會我國政商人士，就雙方共同關切的經貿、商務及投資議題溝通對話。外交部說，台美資深官員的互動及交流有助於深化雙方夥伴關係。

史宜恩獲美國商務部長羅斯指派代理主管全球市場助理部長職務，並身兼海外商務服務署署長，目前負責提升美國製造業及服務業的國際競爭力，拓展美國在全球的商機。

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