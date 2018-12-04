盧秀燕拜會中華奧會 表達復辦東亞青運

2018-12-04

〔記者林岳甫／台北報導〕台中市長當選人盧秀燕昨親自拜訪奧會主席林鴻道，盼透過奧會向東亞奧林匹克理事會（EAOC）轉達，重新恢復明年八月的東亞青年運動會主辦權。

台中原訂在明年舉辦首屆東亞青運，卻在今年七月於中國北京進行EAOC臨時會中，遭草率「舉手表決」拔掉主辦權。為瞭解EAOC組織架構及表達重新申辦的意願，盧秀燕昨至體育大樓拜會，與林鴻道以及奧會副主席陳士魁、蔡賜爵、秘書長沈依婷碰面，會談約四十分鐘。

林鴻道承諾轉達EAOC

林鴻道承諾會替台中市向EAOC轉達復辦賽事之意願，也建議盧秀燕上任後，首要之務是將現有資源，以東亞青運的規格做詳細盤點，畢竟大型國際賽所牽涉的主、客觀因素多，務必要有全盤瞭解及準備。

此外，台中市府先前曾欲透過申覆挽救主辦權，但EAOC已在八月打了回票；下一步考慮向瑞士洛桑的國際運動仲裁法庭（CAS）提出仲裁。據悉，因申請仲裁需準備的法律及行政程序繁瑣，至今尚未提出。

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