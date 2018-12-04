《焦點評論》整頓中選會

2018-12-04

記者陳鈺馥／特稿

九合一選舉綁十案公投，創下台灣史上最長投開票紀錄，中選會事先規劃準備不足，紊亂選務作業造成龐大民怨，選後檢討荒腔走板，前主委陳英鈐更被在野黨捉包「假請辭、真請假」，蔡政府應對症下藥終結選務亂象，否則下屆大選將被民怨終結。

回顧數月來離譜情事，朝野立委今年四月起，已多次要求中選會正視「公投綁大選」衍生亂象，中選會總以「先選舉領投、再公投領投」罐頭回應，樂觀評估每人二分鐘可投完十五張選票，但事實證明，中選會完全搞錯方向。

中選會沒意識到投票所圈選處不夠，選舉與公投未分流，所造成大量排隊人潮無法有效消化，投票當日應變能力嚴重不足，面對排山倒海民怨，中選會還找不到委員能緊急召開臨時會議，導致四點後出現「一邊投票、一邊開票」更大爭議。

中選會遲至廿五日凌晨三時二分選舉票才開完，凌晨三時四十二分全部開完公投票，全台一連串層出不窮亂象，中選會不願出面主動說明，高層全神隱躲在貴賓休息室，拖至凌晨近四點，中選會主委陳英鈐才首度出面道歉，隔日早上終於黯然下台。

大選結束一週後，中選會近日送至國會檢討報告，又將作業疏失原因推給新手選務工作人員，指謫有三分之一選務人員未有選舉實際經驗，再度搞錯檢討方向，忽視公投票太多張、公投主文雙否定句太複雜，及投開票所、圈選處、票匭太少關鍵問題。

公投綁大選是為提升投票率，因中選會一塌糊塗的選務作業，反讓大批選民放棄投票。中選會應思考為何健忘的台灣選民，在選後多日仍激憤難平，不可輕忽願忍受一至三小時排隊投票的民眾，會對於政府敷衍了事，祭出更大的教訓力道。

區域立委補選明年一月將投票，因投票日與學測衝突，行政院建議可延期一天，中選會仍執意一月廿六日補選，漠視考生投票權益，不願召開臨時委員會討論，顯示該機關已嚴重脫離人民，應大幅改組加以整頓。

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