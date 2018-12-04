前中選會主委張政雄 經驗談︰ 圈票處 公投須比選舉多三倍

2018-12-04

〔記者林良昇／台北報導〕九合一大選併公民投票選務爭議，前中選會主委張政雄昨受訪認為，此次有十案公投案，至少是選舉票張數的二至三倍，所以公投圈票處也必須是選舉圈票數的三倍以上，但大多數投票所公投圈票處僅有二處，明顯不足，公投圈票耗時過長是造成大排長龍的主因。

張政雄在二○○四年至二○○九年擔任中選會主委，任內也舉辦過大選併公投。他分析，這次九合一大選併公投會大排長龍，原因主要是在公投圈票處。投票所大多只有二個公投圈票處，但公投票數有十張，是選舉票數的二至三倍，加上公投要花更多時間去理解題目，圈票處可能不只要三倍，至少要多五倍。

張政雄指出，這次中選會稱一個人投完票需要耗時二分鐘，一個圈票處一小時可以讓三十個人投票，如果有五個公投圈票處，從早上八時到下午四時的八小時，可讓一千二百個人投完票，但依每個投票所有一千五百位左右選舉人來計算，時間還是不夠。

張政雄也認為，公投有宣傳的問題，畢竟公投是在投票前廿八天才確定，那時民眾都在拚選舉，不會去聽公投辯論，民眾會在投票時才做決定，更花費時間。他支持公投應合併選舉舉行，但公投題目數量應減少，要如何選擇？應該要研究。

張政雄指出，現在已經沒有「公投審議委員會」，造成很多題目並不適當。例如以核養綠公投，事實上是擁核公投；而反核食公投，內容應是要反輻射食品，而不是針對日本福島食品。這些公投的內容和題目不是很正確，未來中選會應考慮找專家開會，在進行連署前就做比較慎重的審查。

對於「邊投票邊開票」的爭議，張政雄表示，中選會已說明同一個投票所不會有邊投票邊開票的情形，對於選舉結果影響不是很大，而依法規定，投票所投完票就轉為開票所，在法律上並沒有問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/