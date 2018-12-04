立委補選撞期學測 中選會拒延

2018-12-04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會上週五委員會議決議，台北市、台中市兩席區域立委補選投票預定明年一月廿六日舉行。行政院昨表示，因廿六日補選與學測同一天，建議中選會順延至一月廿七日舉行；對此，中選會強調「沒辦法」。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）提及，政院尊重獨立機關中選會，但也提醒由於預定的一月廿六日補選日，與一○八學年度學科能力測驗日期同日，為避免影響學測與選舉進行，建議中選會延至一月廿七日進行。

行政院說明，明年一月十九日、二十日為專技高考國考，正值「一○八年第一次專門職業及技術人員高等考試、中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試」，一月廿六日後一週的二月二日又遇到春節連假，所以建議中選會審慎考慮，將補選日期改為一月廿七日。

中選會代理主委陳朝建受訪表示，委員會議已決定立委補選投票日為一月廿六日並審定在案，「應該沒辦法更改」。他提及，關於立委補選期程，中選會已做過很多考慮，與學測及國家考試衝突等，並經委員會議審定。

選務大亂 立委轟中選會委員下台

此外，九合一選舉併公投造成選務大亂，創下史上最長投開票紀錄，立法院內政委員會昨邀中選會專案報告，朝野立委齊轟中選會。

民進黨立委張宏陸質詢，中選會選務辦不好，無法妥善處理問題，投票當日媒體找中選會出面說明，居然還躲在貴賓室把門鎖起來，前主委陳英鈐把讀書人的風骨都賠進去，所有委員都應辭職下台。

張宏陸批評，中選會送來的檢討報告還出錯，法條寫成「一個起六個月內應舉行公民投票」，竟少了一個「月」字，連檢討報告都寫不好，到底有沒有檢討？

無黨籍立委趙正宇也批，從沒想過會「一邊投票、一邊開票」，買小籠包、排中華電信499也沒那麼多。

「這確實是我們疏失！」中選會代理主委陳朝建致歉表示，事先規劃不周是選務紊亂主因，中選會須負起最大責任，他個人不戀棧職位，現階段要先做好「公投法」修正、選務檢討、立委補選，將在十二月中旬召開總檢討會議，隨後將啟動修法事宜。

為改善選務疏失，中選會規劃，日後選舉將增設投開票所，加強選務人員的教育訓練，另將「公投法」中，「公民投票案公告成立一個月起至六個月內，應舉行公民投票」，「應」改成「得」，時間上予以合理調整，才能辦好選務工作。

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