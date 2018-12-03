2020卡位戰》修補關係 吳將宴請黨籍立委

2018-12-03

〔記者林良昇、蔡淑媛、葛祐豪／綜合報導〕九合一大選國民黨大勝，黨內大頭角逐總統大位，動作越來越頻繁，國民黨主席吳敦義將於六日宴請國民黨立委，慰勞輔選辛勞。部分立委認為，吳此舉應有修補與立院黨團關係的考量。黨內解讀，吳也有為二○二○大選暖身、尋求整合黨內力量的意味。

吳：只是感謝助選的普通餐會

吳敦義昨被問及邀宴黨籍立委一事時澄清指出，此事與總統大選「完全無關」，是選後感謝助選，而宴請立委只是感謝縣市長提名後，當地仕紳、立委、中常委大力協調與幫忙，選後辦一個普通的餐會。

九合一大選落幕，二○二○年總統、立委選舉也即將起跑，吳敦義、新北市長朱立倫雖皆尚未明確表態參選，但在黨內，吳、朱有意爭取二○二○總統大位，已是「人盡皆知」﹔而前總統馬英九、前立法院長王金平和帶起「韓流」的高雄市長當選人韓國瑜，也被視為有一定角色。

國民黨立委在本次九合一大選扮演關鍵角色，除了五位立委選上百里侯外，較有人氣的國民黨中生代立委，包含許淑華、王育敏、柯志恩、蔣萬安等人全台跑透透輔選，黨團總召江啟臣、立委顏寬恒在台中市勝選起關鍵作用，大選在黨中央奧援缺乏下，黨團輔選有功，選後聲勢抬頭。

黨團與黨中央關係尚未破冰

不過，吳敦義領導的黨中央過去與黨團關係向來不睦，一名國民黨立委坦言，國民黨首次全面在野，不知道怎麼當在野黨，黨智庫給黨團奧援不足，立委怨聲載道，後又發生立委林為洲爭取新竹縣長提名險被開除的事件，黨團挺制度，與黨中央關係降到冰點，但隨選戰到來，黨中央與黨團並無修補關係。

不具名國民黨立委表示，吳敦義身為黨主席，在勝選之後宴請慰勞黨籍立委，也是合情合理，另一方面，若要爭取總統大位，與立法院黨團密切合作十分重要，吳敦義在選後宴請黨籍立委，確實有想要與黨團修補關係的意味。

大約明年五、六月啟動提名

此外，對於國民黨何時啟動二○二○總統黨內初選與立委提名作業？吳敦義表示，大約明年五、六月，因為後年才有選舉，且聽說二○二○的總統與立委選舉，有可能會分開舉行，現在要注意蔡政府究竟什麼時候舉辦立委與總統選舉，再來決定國民黨內的時程表怎麼定。

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