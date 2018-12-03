2020卡位戰》全台輔選 朱願分享市政經驗

2018-12-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底即將卸任的新北市長朱立倫，在九合一選舉期間全台跑透透輔選，期間更三度南下拉抬高雄市長當選人韓國瑜的選情。繼前天與雲林縣長當選人張麗善合體挽救菜價後，朱立倫昨天進一步表示，未來只要各地的好朋友有需要，他都不吝於交流分享市政經驗。朱在選前與選後的積極作為，展現角逐二○二○總統大位的企圖心。

侯友宜大勝 為朱總統之路奠基

二○一六年時任國民黨主席的朱立倫經歷「換柱」風波，參加總統大選慘遭滑鐵盧，政治明星的光環盡失，近兩年來專心回歸市政工作，盼重新贏得人民信任，準新北市長侯友宜的接班勝選，被解讀是民眾對於過去八年朱市府團隊施政表現的肯定，擁有四百萬人口的新北市是全國最大票倉，新北市打了一場漂亮的勝仗，已為朱立倫二○二○總統之路奠定基礎。

競選期間，朱立倫不斷在臉書發表批判民進黨的文章，選後朱立倫受訪表示，卸任後就是一位市民，未來會與基層民眾站在一起，傾聽民意，並強調「所有的可能性都不會排除」。親朱人士透露，朱立倫卸任後沒有任何黨、公職身分，邁向二○二○是唯一選擇。

朱立倫昨出席活動，被問到是否有機會與韓國瑜進行市政交流？朱立倫表示，沒有分一定是哪裡，這次選舉過程他跑遍全台灣，與許多市長或縣長候選人提出在新北或過去在桃園服務的經驗，只要好朋友有需要的話，他一定全力就過去的市政工作經歷，不論是成功案例或是做不好的地方，與大家共同交流、分享。

過去八年新北市政建設獲取三百多項全國第一佳績，並推出許多全國首創政策，包括公共托育中心、公共托老中心、營養午餐吃有機蔬菜等，帶動其他縣市跟進，開創六都「領頭羊」的格局。

「國民黨的市長 都支持九二共識」

對於韓國瑜表態支持「九二共識」的看法，朱立倫表示，九二共識一直都是國民黨的政策，他認為不只是韓國瑜，每一位市長都不需要個別詢問意見，因為只要是國民黨的市長，都會秉持黨的政策。

針對國民黨主席吳敦義週四將宴請黨籍立委，朱立倫認為，主席多與黨籍委員或是縣市首長及民意代表等人接觸是應該的。

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