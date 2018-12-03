陳育琳升六軍團政戰主任 女性第一人

2018-12-03

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍多位中少將人事異動，其中，國防部政戰局文宣心戰處處長陳育琳少將，調任為陸軍六軍團政戰主任，這項人事安排創下女性少將擔任軍團級作戰部隊政戰主管的首例。

辜麗都接馬防部政戰主任

陸軍馬祖防衛指揮部政戰主任由辜麗都上校接任，她將在明年元旦晉任為陸軍少將，也將是蔡英文總統任內晉升的第一位女少將，屆時國軍將同時有三位女性少將。

根據國防部最新統計，國軍女性官士兵人數已達二萬二千餘人，占全體國軍人數的十四％以上，目前除了潛艦部隊尚未開放女性官兵服役之外，三軍所有部隊都已開放，女性官兵也同樣領有戰鬥部隊加給。

軍方官員說，目前現役的女性將官，一位是剛調任為陸軍六軍團政戰主任的陳育琳少將，另一位則是在國安局任職的張德蘭少將，辜麗都在元旦晉任少將後，現役女性少將人數將增為三人。

軍方官員說，陳育琳是在二○一五年元旦，以擔任馬防部政戰主任的職務晉升少將，當時也創國軍有史以來，第一位由女性出任軍級作戰部隊政戰主管紀錄，如今陳育琳再上層樓，成為第一位擔任軍團級作戰部隊政戰主管的女性將官。

陳育琳為政戰學院七十七年班畢業，曾任國軍漢聲電台總台長、國防管理學院政戰主任、陸軍六軍團政戰副主任、馬防部政戰主任及國防部政戰局文宣心戰處長等職。

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