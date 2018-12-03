AIT前處長楊甦棣︰美台應儘早簽署FTA

2018-12-03

司徒文︰美台努力都不夠 美政府須有更多戰略思考

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）兩位前處長楊甦棣、司徒文，及多位美台學者專家昨齊聚台北參與國際論壇。談及美台關係發展，楊甦棣直言美台應儘早達成自貿協議（FTA）簽署，而這同樣需要台灣努力安撫農業遊說方。司徒文也認為「美台努力都不夠」，建議美國政府應該在此事上有更多戰略思考，而不只是想著要出口更多豬肉或牛肉到台灣。

蘇思年︰「機會之窗」很快就會關閉

台灣智庫與全球台灣研究中心（GTI）昨舉辦「台美如何共同面對中國銳實力？」論壇。楊甦棣在短講中直言，美國在提升美台關係一事上，還有許多著力空間，應該透過經濟與政治合作，持續落實對台承諾，例如儘早達成美台自貿協議（FTA）簽署。楊甦棣同時說，這件事情同樣台灣需要付出努力，包括安撫農業遊說方，為美豬及美牛進口限制尋覓解決辦法。

司徒文在問答階段也說，美國和台灣在FTA這件事上「都做得不夠」。他舉前總統馬英九曾為ECFA大力辯護為例說，「我沒有看到台灣政府對台美FTA有類似程度的努力」。司徒文說，美國史上簽署的第一個FTA是和以色列，這不僅是出於經濟夥伴關係，也具備戰略考量。他認為美政府應該在此事上有更多戰略思考，而不只是想著要出口更多豬肉或牛肉到台灣。

前美國眾議院外交事務委員會首席經濟顧問蘇思年（Nien Su）更具體點出，不論是FTA或其他經濟協議，談判或簽署的最好時間點是二○一九年夏天，因為在美國政治決策者的談判桌上有許多議題，若錯過這個時機就會太靠近二○二○年，「機會之窗很快就會關閉」。

美國智庫二○四九計畫研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）亦認同美台應該儘速簽署FTA，使雙邊關係朝向更正常、穩定、具建設性的方向發展。他認為FTA對長遠美台關係的維繫至關重要，也與美國的政治利益一致；同時強調，FTA不只是指「自由（free）貿易」，也該是「公平（fair）貿易」。

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