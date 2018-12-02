星期專論》北京為何張牙舞爪？

2018-12-02

◎易思安（Ian Easton）

中華人民共和國（PRC）正在以一種全面且顛覆性的方式擴張其軍事力量。北京當局的首要目標，就是籌劃一場攻佔台灣的戰爭，進而將戰火延伸至美國及其盟邦。

這種態勢並非新的發展。在蘇聯崩潰後，中國便將併吞台灣視為其最高軍事目標。共產中國是一個掠奪性國家（predatory state），以不斷擴張領土為動力。美國官員近來已愈來愈不諱言，北京政權對當前美國領導的世界秩序構成挑戰。

併吞台灣 爆發大國戰爭在所不惜

美國中央情報局的首席東亞事務專家柯林斯（Michael Collins）指出，中國正在和美國打一場冷戰，北京試圖取代美國，成為宰制全球的超級強權。這個論斷已被華府最新發表的「國家安全戰略」（NSS）所證實：「中國…試圖打造一個與美國的價值和利益對立的世界。中國企圖在印度─太平洋地區取代美國，推廣其國家主導的經濟模式，重建對其有利的區域秩序。」

中國獨裁者習近平面臨的最大障礙，在於台灣做為事實上的主權獨立國家屹立不搖。摧毀民主的中華民國（ROC），並佔領台灣，乃是中國共產黨長久稱霸大計能否成功的關鍵所在。

北京已再三表明不惜破壞和平的意願。儘管中國在南海的恣意妄為令人不安，但其對台灣的不斷挑釁更讓人膽戰心驚。顯然，中國的目的並非維護「現狀」（status quo），而是強行併吞台灣，即使可能爆發大國戰爭也在所不惜。

對習近平及其黨內同志而言，拿下台灣可以解決許多重大的政治、經濟和軍事問題。而且，奪佔台灣可以讓美國付出代價，讓他們得以在世界各地鞏固、甚至擴張中國的威望、權力和影響力。

當下，中國勢必投注龐大資源，無所不用其極地在國際舞台上打壓台灣的聲音，剝奪其外交行動的自由，並管制其對中國大陸民眾的影響。

雖然不可能精確地估算，但我們可以合理假設，絕大部分的中國國家安全開支都直接或間接與台灣相關，尤其是除了相關的軍事經費，中國在全球各地的外交、統戰、情報、宣傳和擴大影響力的行動，都可能與此目標息息相關。

台若陷落 美國屬地面臨險惡境遇

由於一系列可能範圍廣泛且環環相扣的秘密行動先天上就晦暗不明，我們可能永遠都不會知道中國到底花了多少錢來對付台灣。但我們可以很有把握地說，一旦台灣陷落，中國將可以騰出大量攻勢資源，使其得以用於對付其他國家。

在此情況下，北京將控制第一島鏈的中心點，中國人民解放軍將可自由進出西太平洋的深水海域，支配全世界最重要的海空交通要道。日本和菲律賓可能遭到封鎖，甚至被入侵。美國屬地關島、塞班島和天寧島，也將面臨諸如此類當前難以想像的險惡境遇。

一旦中國達成其主要對外目標，明日世界將變得大為不同。屆時，中國的擴張和征服將如入無人之境，新的機遇將無所不在。儘管我們只能根據假設條件推測可能發生的狀況，但可以確定的是，北京對於未來的想像就是朝此方向改變歷史的發展。

在長期的戰略競爭中擊敗中國，不會是一項唾手可得、一蹴可幾的事業，需要勞心勞力的辛苦耕耘，必須投注龐大的時間和物力。美國和台灣政府應該動員媒體和公民社會，發動公關遊說，削弱中國共產黨的統治正當性。

公共教育部門負有重責大任，必須協助大專院校、研究機構和企業瞭解為何需要提高警覺，才能確保他們的技術和人才不會淪為強化中國軍事工業複合體（military-industrial complex）的助力。缺少公眾的理解和支持，一個民主政體將無從產生可長可久的策略。

國防分析師應該持續不斷地評估自身相對於競爭對手的戰略地位。相較於美國和台灣，中國軍隊的相對優勢為何？相對劣勢又在哪裡？太平洋兩岸的權力平衡可能會如何隨著時間改變？當華府和台北步入一個迥異於以往的危險未來，有哪些新的安全路徑可供選擇？一旦戰爭來臨，又有哪些策略和戰力部署最有可能遏阻解放軍的攻勢，擊退中國的侵略？

印太和平 端賴美台盟友合作維護

我們正迎向艱鉅的重大挑戰。人民解放軍肩負的使命，就是粉碎所有不利於中國共產黨的威脅，不論其來自外部或內部。任何有損其最高領導人偉大成就的企圖，都將遭到強烈的反制。

為了戰勝挑戰，我們的國家安全負責人應該勇於承擔預期的風險，接受挫敗，並且從錯誤中學習。維護印度─太平洋地區的自由開放，將是一項團隊合作的任務，需要華府和台北這類盟友與夥伴更密切地攜手並進，以促進彼此共享的利益。

中國軍力的快速擴張，已對和平與穩定構成嚴重威脅。面對眼前的嚴酷現實，我們應該刻不容緩地採取行動，設法提升我們的競爭地位。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心陳泓達譯）

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