中科院赴日參展 雄三飛彈吸睛

2018-12-02

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在上月二十八日至三十日，率團赴日參與二○一八東京國際航空展，展出雄風三型飛彈及小型渦輪扇引擎等二十二項系統與組件，受到各國國防廠商及友邦人士重視（見圖，取自中科院臉書），中科院院長杲中興表示，除藉由本次參展行銷中科院產製的系統及組件產品，未來也將強化與國內及其他各國的企業與研究機構，以技術合作模式，共同發展新產品。

中科院並指出，在三天的展出期間，各國對台灣發展的國防科技產品表示高度興趣，首日展出即有美國、日本、瑞典、阿拉伯聯合大公國等國家重要的企業、研究機構等單位，前往展區參觀與拜訪。中科院並代表台灣航太產業，對前來與會的各國航太產業公會代表，以及日本的中小企業發表演說，介紹台灣航太產業的發展現況與未來的商機。

中科院在台灣航太公會引領下，與漢翔、燁鋒、敏鈞等產業界積極參展，中科院此次參展將觸角延伸至亞太地區，精選二十二項武器系統、次系統與精密模組，向國際客戶展現各項高科技產品技術能力，並期望帶領台灣的國防產業鏈邁向世界舞台。

中科院此次參展除了展示雄三超音速反艦飛彈及次音速反艦飛彈等國造武器系統性能之外，也向各國人士推薦國造小型渦輪扇及無人機防禦系統，展現中科院參與軍機研製，所累積完善機體結構、發動機、模擬及實兵演訓的寶貴經驗所開發的系統。

此外，受到蔡政府積極推動國機國造及國艦國造政策影響，包括台船及中科院等國防產業單位需要大量人才加入，台船公司日前就與國防大學理工學院共同簽訂代訓生協議，培養優質人才，開啟國艦國造專業人才新管道。此次協議比照中科院代訓生的教育訓練模式，讓代訓生畢業後，無縫接軌進入台船服務，貢獻所學。

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